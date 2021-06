Concerti, Mario Venuti: i primi appuntamenti dal vivo dell'estate 2021

Mario Venuti annuncia le prime date del suo tour estivo, nel quale alternerà concerti in cui si esibirà da solo oppure insieme a Tony Canto, ad altri in cui verrà accompagnato da una band.

Queste sono le parole che il cantautore siciliano ha usato per presentare i suoi prossimi concerti: “Se mai ce ne fosse bisogno, durante questa lunga lontananza dal palco, ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilmente la vita può procurarti. Quindi sono già qui a scaldare i motori o, per meglio dire, la voce e la chitarra, e non vedo l’ora di procuravi un po’ di gioia che è sempre poca, in confronto a quella che voi donate a me”.

Sul palco con Venuti, oltre a Tony Canto, ci saranno anche i percussionisti Neney Bispo Dos Santos e Manola Micalizzi, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

Calendario:

12 GIUGNO - RAGUSA - XIX CAFFÈ LETTERARIO MOAK (con band)

3 LUGLIO - ABANO TERME (PD) - SENTIERI SONORI

24 LUGLIO - MESSINA - ARENA VILLA DANTE (con band)

9 AGOSTO - PORTO ROTONDO (OT) - TIME IN JAZZ

L’ultimo singolo pubblicato da Mario Venuti, all'inizio del maggio scorso, è la rivisitazione di “Ma che freddo fa”, canzone scritta da Claudio Mattone e Franco Migliacci e presentata al festival di Sanremo nel 1969 da Nada.