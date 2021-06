I due suoi successi che Madonna non vuole più cantare

Madonna è una delle popstar più importanti del circo musicale da quasi quaranta anni a questa parte. Con il suo talento e con la sua personalità si è imposta ed è riuscita a dettare leggi e condizioni in un mondo abitualmente comandato dagli uomini.



Sono molti i successi che ha avuto in carriera, ma ce ne sono un paio che, nonostante le abbiano regalato moltissime soddisfazioni, la oggi 62enne musicista di origini italiane ha dichiarato di rifiutarsi di eseguire dal vivo.

Anzi, se qualcuno vuole che lei le suoni nuovamente dovrebbe pagarla almeno 30 milioni di dollari per farlo.



Una delle due canzoni che Madonna non intende più proporre dal vivo è "Like a Virgin", uno dei grandi classici del suo repertorio. Songfacts riporta che la signora Ciccone ha eseguito questa canzone per la prima volta agli MTV Video Music Awards nel 1984. "Indossando un abito da sposa e una fibbia della cintura che diceva "Boy Toy", ne cantò una versione sensuale, finendo simulando un orgasmo".

La performance andò in onda prima che la canzone venisse pubblicata e, successivamente, diventasse la prima numero uno di Madonna nella classifica di vendita negli Stati Uniti. Madonna confidò al magazine Rolling Stone: "Di certo non ero vergine e, a proposito, come potevo essere una vergine? Mi piaceva il gioco di parole. Pensavo fossero intelligenti".

In una intervista rilasciata a Today nel 2008 disse che: "Non sono sicura di poter cantare ancora "Holiday" o "Like a Virgin". Non posso. A meno che qualcuno non mi paghi 30 milioni di dollari". Al quotidiano The Times rivelò: "Se sono in automobile oppure vado in un ristorante. Sono da qualche parte e una delle mie canzoni inizia a suonare, penso, 'Ugh'. Probabilmente perché l'ho già dovuta ascoltare cinque miliardi di volte e voglio sfuggire a questa cosa".