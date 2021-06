La prima canzone che George Harrison scrisse per i Beatles

Il manager dei Beatles Brian Epstein inquadrò così i quattro ragazzi di Liverpool ai loro albori: John Lennon era il rocker ribelle, Paul McCartney il ragazzo della porta accanto, Ringo Starr il simpatico burlone, mentre George Harrison era il Beatle tranquillo e riservato.



Tranquillo, riservato, ma anche grande autore di canzoni e i brani di successo che ha scritto con la band e anche da solista lo dimostrano senza ombra di dubbio. Il primo brano che il musicista scomparso il 29 novembre 2001 all'età di 58 anni firmò per i Beatles venne pubblicato nel secondo album "With The Beatles", uscito nel novembre 1963.

Una canzone tutt'altro che indimenticabile intitolata "Don't Bother Me". A proposito di questa, una volta spiegò come nacque: “La prima canzone che ho scritto… come esercizio per vedere se potevo scrivere una canzone. La scrissi in un hotel a Bournemouth, in Inghilterra, dove suonavamo nell'estate del 1963. Ero a letto malato. forse è per questo che si chiamò "Don't Bother Me"".

Nel 1980 guardandosi alle spalle e tornando indietro nel tempo Harrison, parlando di "Don't Bother Me", si dimostrò piuttosto critico: "Non penso che sia una canzone particolarmente buona... Potrebbe non essere nemmeno una canzone, ma almeno mi mostrò che tutto quello che dovevo fare fosse continuare a scrivere, e poi forse, alla fine, avrei anche scritto qualcosa di buono. Ancora oggi mi sento così: vorrei poter scrivere qualcosa di buono.”Nel 1988 Paul McCartney ricordò: "Penso che io e John fossimo davvero concentrati sul 'Faremo dei dischi veri', ma poiché anche gli altri ragazzi avevano molti fan abbiamo scritto anche per loro. George se ne uscì con "Don't Bother Me", ma fino ad allora non ne aveva scritta una”.

Dopo "Don't Bother Me" nessun altro brano di George Harrison fu incluso in un disco dei Beatles fino al loro quinto album "Help!", pubblicato nell'agosto 1965, quando trovarono spazio in tracklist "I Need You" e "You Like Me Too Much".