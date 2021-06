Boy George, guarda il video del nuovo singolo "The Best Thing Since Sliced Bread"

Boy George, che il prossimo 14 giugno spegnerà 60 candeline sulla sua torta di compleanno, si è regalato una nuova canzone, "The Best Thing Since Sliced Bread".

Il brano, scritto dallo stesso ex frontman dei Culture Club e da Benny D, è accompagnato da un video interpretato dalla attrice, presentatrice e attivista a favore dei diritti dei disabili Samantha Renke che ne ha anche curato la regia.



Parlando del nuova brano e del suo video, George Alan O'Dowd, questo il suo vero nome, ha dichiarato: "Non appena ho finito questa canzone avevo in mente solo una persona per il video.

Ho parlato molto con Samantha del lavoro da fare insieme e il lockdown ha reso tutto più difficile. Date un'occhiata al debutto alla regia di Samantha. Tutte le scene e i personaggi sono stati filmati da lei. Il suo umorismo e la sua bellezza sono perfetti per questa canzone!".

Questa canzone giunge dopo che sono stati annunciati alcuni concerti di Boy George & Culture Club. Il cantante londinese e la sua vecchia band si esibiranno quattro volte (se non verranno aggiunti altri live) in Gran Bretagna durante la prossima estate, tra giugno e agosto. L'interprete scozzese Lulu sarà presente in qualità di ospite in ogni data. Oltre a quella di Lulu, è anticipata la presenza, in due concerti, di Kim Wilde - la popstar britannica che ebbe il suo fulgore negli anni Ottanta - e in altri due, di Gabrielle. Ad aprire i live sarà DJ Fat Tony.