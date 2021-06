Festival estivi 2021, salta anche il Wacken Open Air

Nonostante il sensibile miglioramento del quadro epidemiologico registrato a partire da qualche settimana a questa parte in Europa, il Wacken Open Air, festival tedesco considerata una delle manifestazione di riferimento a livello globale per gli appassionati di metal e affini, è stato costretto a cancellare la sua edizione 2021, in origine programmata tra i prossimi 29 e 31 luglio. A darne notizia, per mezzo di una nota ufficiale, sono stati gli organizzatori della manifestazione.