YouTube: ‘Nel 2020 pagati più di 4 miliardi di dollari all’industria musicale’

Nel 2020 YouTube ha corrisposto all’industria musicale, a livello globale, oltre 4 miliardi di dollari: a farlo sapere - in un post pubblicato sul blog ufficiale del servizio di video sharing - è stato Lyor Cohen, il responsabile dei rapporti con la discografia della società di San Bruno, California. Alla cifra vanno aggiunti i proventi dai servizi premium in abbonamento, che lo scorso ottobre ammontavano a circa 30 milioni di dollari e che nel primo trimestre del 2021 hanno fatto segnare un incremento che - per stessa ammissione di Cohen - “non è mai stato registrato prima”.