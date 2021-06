Courtney Love: "Una reunion delle Hole? Assolutamente no"

"Non succederà", ha detto Courtnry Love in un'intervista, rispondendo a una domanda sull'eventualità di una reunion delle Hole.

Il gruppo, fondato nel 1989 e scioltosi - dopo una pausa fra il 2002 e il 2009 - nel 2012, dopo una reunion, è stato spesso al centro di speculazioni su una possibile ricostituzione. Nel 2014 Courtney Love si era ritrovata con il chitarrista Eric Erlandson, la batterista Patty Schemel e la bassista Melissa Auf der Maur, ma senza seguito. Nel 2019, in un'intervista al "Guardian", la Love aveva ammesso: "Stiamo parlando diuna reunion, non c'è niente di sbagliato nell'onorare il passato".



Courtney e Melissa si sarebbero dovute esibire insieme nel 2020 per un evento benefico, poi cancellato a causa del Covid. Sempre nel 2020, la Love aveva rivelato di essersi ritrovata per suonare con Schemel e Auf der Maur, aggiungendo: "Mi piacerebbe che ci riunissimo, durante il lockdown ho preso lezioni di chitarra via Zoom e ho ricominciato a scrivere canzoni".

Adesso, parlando con "Vogue", Courtney Love ha dichiarato:

"Una riunione vera e propria del gruppo non succederà, assolutamente. Bisogna che ve ne facciate una ragione. Il nostro vecchio manager, Peter Mensch, almeno una volta all'anno prova a rimetterci insieme - ma non ci riuscirà. Siamo rimasti in amicizia con gli altri, Melissa e io ci sentiamo tutti i giorni. Ma Eric è un po' fuori dal giro, ora come ora - penso che sia in Giappone con l'idea di farsi monaco, o qualcosa del genere".

A margine dell'intervista, Courtney Love ha pubblicato un video, idealmente il primo di una serie intitolata "Bruises of roses", in cui, insieme a Juliette Jackson dei Big Moon, intende reinterpretare alcune canzoni che le piacciono.

La prima è "California Stars", di Billy Bragg e Jeff Tweedy.