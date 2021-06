Elton John chiamava Freddie Mercury con un nome da drag queen

Elton John ha recentemente pubblicato sul Sunday Times un saggio in forma di elogio nei confronti di Divine, attore e drag queen - l'articolo è uno dei contributi che molte celebrità hanno donato a Jack Guinness per il suo nuovo libro The Queer Bible, di imminente pubblicazione.

Per il musicista britannico Divine è un'icona della comunità LGBTQIA e nel suo contributo al libro, Elton John ha parlato del suo amore per l'intera drag culture, alla cui scena londinese fu introdotto da John Reid, suo manager e amante, dopo il suo coming out pubblico sulla sua omosessualità. Fu così che incontrò Divine e ne divenne amico insieme, tra gli altri, a Freddie Mercury.

Elton John ha ricordato come fosse la norma, all'interno di quei circoli, dare agli altri nomi da drag - cosa che lui fece nei confronti dei suoi amici musicisti:

“In un certo senso dare a qualcuno un nome da drag è un modo di dirgli che gli vuoi bene. Il mio nome divenne 'Sharon’, perchè ero uno molto comune. Rod Stewart è sempre stato ‘Phyllis.’ Freddie Mercury divenne ‘Melina’ in ricordo di Melina Mercouri, l'attrice e cantante greca. Era una vera Melina, ve lo assicuro. John Lennon divenne ‘Carol Dakota’, dal nome del palazzo di New York dove abitava, il Dakota".

Anche nella sua biografia Me: Elton John Official Autobiography, Elton John ha ricordato i bei tempi trascorsi con Mercury, Divine e Lennon, rivelando che incontrò per la prima volta l'ex Beatle a Los Angeles (dove si trovava per registrare uno spot per il suo imminente album "Mind Games"), nella sede della Capitol Records, mentre Lennon ballava in ufficio con Tony King: “Non c'era musica e Tony era in versione drag vestito come la Regina Elisabetta II”.