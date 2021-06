Tonino Carotone, il nuovo singolo è "No dollar". Ascolta

“No Dollar” è una delle canzoni che anticipano l'uscita del nuovo album di Tonino Carotone, prevista prima per febbraio 2020 e poi posticipata causa pandemia mondiale. Ad impreziosire il brano la collaborazione con Jhonnyboy, veterano del Rockabilly e del Rhythm & Blues.

Insieme al nuovo disco uscirà la nuova edizione del libro “Il maestro dell'ora brava" (Edizione Gran Riserva) di Federico Traversa, che conterrà un nuovo capitolo ricco di aggiornamenti sull'artista. Attualmente è in lavorazione l'album tributo a Fred Buscaglione di cui si celebreranno i 100 anni dalla nascita proprio quest’anno.

Nato a Burgos (Castiglia e León), Antonio de la Cuesta (Tonino Carotone è un nome d'arte) ha trascorso l'infanzia e gran parte della sua giovinezza a Pamplona. Da sempre innamorato della musica italiana (lo pseudonimo è un chiaro riferimento al look di Fred Buscaglione ed a Renato Carosone) è arrivato in Italia per la prima volta nel 1995 con altri renitenti alla leva spagnola ottenendo il successo con il brano "Me cago en el amor", presente nell'album "Mondo difficile" uscito nel 2000.

In seguito ha collaborato con Manu Chao, Gogol Bordello, Erriquez e la Bandabardò, Vinicio Capossela, Vallanzaska, Piotta, Elisa.

Nel 2017 registra la versione spagnola di Romagna mia, prodotta da Materiali Musicali; per questa ragione viene insignito dalla famiglia Casadei il titolo di "cittadino onorario romagnolo nel mondo".