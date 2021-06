Taylor Swift nel cast del nuovo film di David O'Russell

Secondo l'Hollywood Reporter, Taylor Swift è entrata a far parte del cast del nuovo film di David O'Russell - il regista di "Joy" (2015) - ancora al momento senza titolo, e anzi avrebbe già concluso, a Los Angeles, le riprese che la vedono coinvolta.

Fra gli interpreti già annunciati del film ci sono Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Mike Myers, Robert De Niro, Timothy Olyphant, Chris Rock, Zoe Saldana, Michael Shannon e Anya Taylor-Joy. Al momento non è stata annunciata la data prevista di uscita della pellicola.

L'ultimo ruolo da attrice sul grande schermo per la Swift è stato in "Cats", nel 2019, ma precedentemente aveva già recitato in "Il mondo di Jonas" (2014), con Brenton Thwaites, Katie Holmes, Meryl Streep e Jeff Bridges, e in "Appuntamento con l'amore" (2010) diretto da Garry Marshall, con Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Jessica Alba, Taylor Lautner.