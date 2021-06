Rino Gaetano, 40 anni fa l'addio: due nuove cover

Leggi qui tutti gli articoli dello speciale di Rockol su Rino Gaetano

La cover ed il videoclip di “Spendi Spandi Effendi” di Rino Gaetano realizzati da Porfirio Rubirosa offrono una chiave di lettura totalmente alternativa, sia in termini concettuali che di ispirazione, rispetto all'originale.

Il brano è stato, infatti, riarrangiato e suonato come fosse una cumbia, in omaggio a quei ritmi sudamericani che proprio nell'ultima parte della sua carriera Rino Gaetano aveva cominciato ad abbracciare con entusiasmo

Il testo racconta la crisi energetica della metà degli anni ‘70 e l’aumento del costo della benzina.

Le quattro strofe di cui è composto il pezzo, tuttavia, nella trasposizione filmica di Porfirio Rubirosa, che ne ha curato soggetto, sceneggiatura e regia, finiscono per trasfigurare in espliciti riferimenti alle dipendenze. Da droga, gioco d’azzardo, sesso ed alcol.

Possiamo così osservare i protagonisti, alle prese con le proprie personali dipendenze, salire a turno su una Fiat 500 d’epoca, che oltre a stabilire una netta correlazione con le atmosfere degli anni ’70 gaetaniani, è una sorta di Caronte meccanico che conduce i passeggeri verso una inevitabile, e beffarda, sconfitta.

Il montaggio è serrato, in linea con il ritmo del brano, e la consecutio temporis è scomposta e rimontata totalmente a caso – i titoli di coda si trovano a metà videoclip… I disegno sono del Drugo Arcureo.



Pochi giorni prima del quarantennale della scomparsa del grande Rino Gaetano, Marco Graziosi, per anni voce della Rino Gaetano Band, omaggia l’artista calabrese con il rifacimento del brano “Tu, forse non essenzialmente tu“ incluso nel formato vinile del suo ultimo lavoro omonimo “Marco Graziosi” (Vrec/Audioglobe). https://vrec.fanlink.to/MGTuforse

La produzione artistica del brano (come dell’intero album) è stata curata da Gianluca Misiti (tastierista storico di Daniele Silvestri e autore di numerose colonne sonore per film) e da Francesco De Nigris (chitarrista di Max Gazzè).

Marco Graziosi è un cantautore, classe 73, noto per aver fondato insieme ad Anna Gaetano, sorella di Rino, la Rino Gaetano Band con cui si è esibito portando dal vivo il repertorio di Rino Gaetano. Parallelamente ha sempre coltivato l’attività autorale: dopo alcuni premi e riconoscimenti il primo album solista è il disco autoprodotto “Bar Collando” (2002). Ma è il progetto dedicato a Rino che prende il sopravvento e che lo porta negli anni successivi a partecipare alla fiction di Rai1 “Rino Gaetano” (come chitarrista) e ad esibirsi in vari eventi con Angela Baraldi, con Francesco Baccini, con Paolo Rossi al Festival di Sanremo 2007 ed al concerto del Primo Maggio. Negli anni successivi continua a esibirsi alternando le sue canzoni con i maggiori successi di Rino Gaetano e si dedica alla stesura di un nuovo album che registra nel 2019 al NgrStudio Recording di Roma. Nel 2020 firma per Vrec Music Label per l’uscita del suo album omonimo uscito il 12 marzo 2021 da cui sono stati estratti i singoli “L’amore a tempo determinato”, “Dove hai messo Cappuccetto Rosso” e “Come una sposa”.