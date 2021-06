Dopo essere stato paparazzato in ciabatte (irriconoscibile), Pete Doherty torna a suonare

Ai tabloid che all'inizio dell'anno lo avevano intercettato, dopo che i paparazzi lo avevano pizzicato in una forma fisica non delle migliori (in ciabatte per strada, ingrassato e nel look anche un po' trasandato), aveva fatto sapere di sentirsi più in forma che mai e di aver archiviato gli eccessi degli ultimi anni, sostituendo eroina e ketamina con il formaggio. Ora Pete Doherty si prepara a tornare sui palchi.

Il già frontman dei Libertines ha annunciato un concerto in programma il 3 luglio a Camden, a Londra. Pochissimi i biglietti disponibili, d'altronde la sala può ospitare fino a 500 persone: le prevendite apriranno domani.

Pete Doherty, vera e propria icona dell'indie rock degli ultimi vent'anni, non pubblica un disco solista da due anni: l'ultimo è Pete Doherty & The Puta Madres, il primo inciso con la band parallela ai Libertines, che sono invece fermi a "Anthems for doomed youth" del 2015.