Folcast esegue per Rockol il suo nuovo singolo "Senti che musica". VIDEO

"Senti che musica" è il nuovo brano di Folcast: prodotto da Tommaso Colliva, è un vero e proprio inno alla musica. In un anno come questo difficile e complesso per tutto il settore, nel brano di Folcast la musica viene celebrata nella sua forma più pura e raccontata come elemento di gioia che unisce popoli e culture. “Senti che musica” infatti celebra l’incontro tra le voci dello stesso Folcast e di Roy Paci, che fa volare il brano a Cuba e ai Caraibi mentre batteria, basso e chitarre dei Selton ci portano sulle spiagge di Santa Catarina, Brasile meridionale. Il cantautore ha suonato e cantato la canzone per Rockol (con la collaborazione di Daniel Plentz dei Selton).

Folcast acconta così il brano: "A volte, per trovare qualcosa, lo si cerca molto lontano. Si prendono valigie pesanti e con le tasche vuote, si raggiungono luoghi paradisiaci. Può succedere che in quei posti non si senta proprio niente. Oppure si sente così tanto che poi, una volta rientrati nelle nostre case di periferia, si rimpiange qualsiasi cosa. In uno degli anni più difficili mi sono ritrovato a vagare con la testa in tutti quei luoghi dove sarei voluto essere per trovare un po' di luce. Poi ho preso la mia chitarra e ho capito che la musica è in assoluto il mio posto felice. E se io sono la mia musica allora non devo andare da nessuna parte. Se mi sento quel posto, non ho più sete. “Senti che musica” è un messaggio d'amore e gratitudine per la Musica in generale, l'unica che sa farmi essere quello che desidero. Sono contentissimo di condividere questo brano con Roy Paci, artista che stimo profondamente sia come uomo che come musicista. Seppur a distanza, è scattata la scintilla e in quelle volte in cui ci siamo sentiti l’abbiamo identificata e sin da subito abbiamo capito che tutti e due andavamo verso la stessa direzione".

Queste le date del tour in programma quest'estate:

25 giugno, Balena Festival Preview - Giardini Luzzati - GENOVA

10 luglio, Vallone di Vertosan Musicastelle - AOSTA (opening act Daniele Silvestri)

14 luglio, Flowers Festival - TORINO (opening Max Gazzè)

17 luglio, Ateneika Village - CAGLIARI

21 luglio, Orvieto Sound Festival - ORVIETO (TR)

30 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica - ROMA (opening act Max Gazzè)

31 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica - ROMA (opening act Max Gazzè)

05 agosto, Stanno Tutti Bene - CAPANNORI (LU)

03 settembre, Parco delle Semirurali - BOLZANO

05 settembre, Officine Jungle - PRATO

08 settembre, Carroponte - MILANO (opening act Max Gazzè)