Rino Gaetano, 40 anni fa l'addio: una collezione con inediti. Tracklist

Sony Music celebra Rino Gaetano a 40 anni dalla sua prematura scomparsa: “Istantanee e tabù” è il titolo della collezione, realizzata in collaborazione con Anna ed Alessandro Gaetano, che verrà pubblicata il 25 giugno per questa ricorrenza. È disponibile in preorder nei formati quadruplo LP nero 180 gr in edizione limitata numerata (con 40 brani), doppio LP in pasta colorata (con 20 brani) e doppio CD (con 37 brani), tutti arricchiti da un libretto curato da Paolo Maiorino. La copertina è stata realizzata da Nazario Graziano.

Le tracklist (diverse per ogni versione) ricostruiscono un percorso musicale lungo le canzoni più rappresentative estratte dai sei album in studio pubblicati da Rino Gaetano nella sua breve carriera, ma anche dal Q-Disc con Riccardo Cocciante e Perigeo.

La collezione è impreziosita da materiale tratto da nastri emersi nel tempo, fra cui l’inedita “Io con lei”, oltre a demo mai pubblicati prima e versioni originali di sue canzoni (che qui differiscono per testo o arrangiamento).

Le tracklist:

QUADRUPLO LP

Tu, forse non essenzialmente tu;

E la vecchia salta con l'asta;

Ad esempio a me piace il sud;

I tuoi occhi sono pieni di sale;

Ma il cielo è sempre più blu;

Sandro trasportando;

Mio fratello è figlio unico;

Berta filava;

Sfiorivano le viole;



Cogli la mia rosa d'amore;

La zappa il tridente il rastrello;

Aida;

Escluso il cane;

Spendi spandi effendi;

La festa di Maria;

Fontana chiara;

I Love You Maryanna;

Ma il cielo è sempre più blu (Extended Version);

Io con lei (Inedito);

Al Bar Dello Sport (Ovvero Sogghigni E Sesso);

Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo;

Gianna;

Nuntereggae più;

E cantava le canzoni;

Stoccolma;

Visto Che Mi Vuoi Lasciare;

Ahi Maria;

Resta vile maschio dove vai;

Io scriverò;

Anche questo è sud (Remastered in 192 KHz);

E io ci sto;

Ping pong;

Ti ti ti ti;

Metà Africa metà Europa;

Jet set;

A mano a mano;

Ancora Insieme;

Gina (Gianna) (english version);

Metà Africa metà Europa (Provino);

E io ci sto (Provino)

DOPPIO CD

Tu, forse non essenzialmente tu;

E la vecchia salta con l'asta;

Ad esempio a me piace il sud;

I tuoi occhi sono pieni di sale;

Ma il cielo è sempre più blu;

Mio fratello è figlio unico;

Sfiorivano le viole;

Berta filava;

Cogli la mia rosa d'amore;



La zappa il tridente il rastrello;

Aida;

Escluso il cane;

Spendi spandi effendi;

La festa di Maria;

Fontana chiara;

Io con lei (Inedito);

Ma il cielo è sempre più blu (Extended Version);

I Love You Maryanna;

Sandro trasportando;

Gianna;

Visto Che Mi Vuoi Lasciare;

Nuntereggae più;

E cantava le canzoni;

Stoccolma;

Resta vile maschio dove vai;

Ahi Maria;

Io scriverò;

E io ci sto;

Ping pong;

Ti ti ti ti;

Ancora Insieme;

A mano a mano;

E io ci sto (Provino);

Gina (Gianna) (english version);

Al Bar Dello Sport (Ovvero Sogghigni E Sesso);

Confusione Gran Confusione Ovvero Il Processo;

Metà Africa metà Europa (Provino)

DOPPIO LP

Tu, forse non essenzialmente tu;

E la vecchia salta con l'asta;

Ad esempio a me piace il sud;

Ma il cielo è sempre più blu;

I Love You Maryanna;

Mio fratello è figlio unico;

Sfiorivano le viole;

Berta filava;

Cogli la mia rosa d'amore;



La zappa il tridente il rastrello;

Aida; Escluso il cane;

Spendi spandi effendi;

E cantava le canzoni;

Io con lei (Inedito);

Gianna;

Nuntereggae più;

Ahi Maria;

E io ci sto;

Visto Che Mi Vuoi Lasciare