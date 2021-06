Nomadi, 55 anni fa usciva il primo 33 giri

Il primo album dei Nomadi, "Per quando noi non ci saremo", uscì nella primavera del 1966. Abbiamo chiacchierato con Beppe Carletti, che c'era, per fargli raccontare la storia di quel debutto di 55 anni fa.











Nomadi, "Per quando noi non ci saremo"

Lato A

Per quando noi non ci saremo – 1:37 (testo: Francesco Guccini – musica: Cesare Tagliazucchi e Beppe Carletti)



Come potete giudicar – 3:08 (testo: Toni Verona – musica: Sonny Bono)



Spegni quella luce – 2:16 (testo: Toni Verona – musica: Pontiack)



Quattro lire e noi – 1:58 (testo: Vito Pallavicini – musica: Steve Marriott e Ronnie Lane)



Ti voglio – 2:49 (testo: Giorgio Calabrese – musica: Bob Dylan)



Noi non ci saremo – 2:39 (Francesco Guccini)





Lato B

Per fare un uomo – 2:50 (Francesco Guccini)



Ma piano (Per non svegliarmi) – 2:35 (Gianni Meccia)



Il disgelo – 2:17 (Francesco Guccini)



Baradukà – 1:58 (Cesare Tagliazucchi)



Noi – 1:54 (Francesco Guccini)



Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge) – 2:42 (Francesco Guccini)