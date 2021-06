David Bowie, i musicisti con cui incise "Blackstar" in concerto in Italia

Il Torino Jazz Festival, presenta venerdi 25 giugno 2021, “Bowie’s Blackstar” con Donny McCaslin Quartet, special guest, Gail Ann Dorsey. Donny McCaslin aveva già alle spalle una carriera ventennale quando nel 2016 David Bowie lo chiamò a collaborare al suo testamento artistico, "Blackstar". Quell’esperienza lo ha catapultato sulla scena internazionale, ma soprattutto ha cambiato profondamente la sua concezione della musica.

McCaslin presenta in concerto "Blow" il suo ultimo lavoro, frutto dell’esperienza con Bowie. “Prima di lavorare con lui, cose come quelle che propongo in questo disco mi sembravano impossibili”, spiega il sassofonista. Con il suo gruppo, dove sono presenti altri due musicisti reclutati da Bowie come Jason Lindner e la sua grintosa bassista Gail Ann Dorsey, propone materiali che rivelano un jazz incandescente, sapientemente mescolato al rock, al pop e all’elettronica. .La formazione sarà: Donny McCaslin sassofoni, Jason Lindner tastiere, Nate Wood batteria, Ryan Dahle chitarra, Gail Ann Dorsey basso. Per i biglietti si può visitare il sito: www.torinojazzfestival.it