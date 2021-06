Bruce Dickinson compra uno smartphone, “La mia vita farà schifo”

In una recente intervista rilasciata a Planet Rock, il cantante degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha parlato del fatto che ha dovuto iniziare a utilizzare uno smartphone dopo anni passati a telefonare e messaggiare con un vecchio Nokia.

La sua “conversione” tecnologica è stata determinata dalla partecipazione all’iniziativa di raccolta fondi Heavy Metal Truants che prevede una biciclettata di due giorni e mezzo con partenza da Londra e arrivo, dopo 175 miglia, a Donington Park, sede del Download Festival.

“Quasi un anno fa, ho ricevuto questo smartphone dall’ufficio degli Iron Maiden. Mi hanno detto: ‘Ecco il tuo smartphone’. C’era anche una scheda SIM con esso e tutto il resto. Ho pensato: ‘carino’ e l’ho messo via e non l’ho più toccato, fino a quando sono arrivati gli Heavy Metal Truants. Loro mi hanno detto: ‘Devi fare questa cosa e registrare i tuoi spostamenti su questa app. Ho quindi inserito quella scheda SIM. L’intero processo, in realtà, mi ha incoraggiato a inserire quella scheda SIM, e ora ho uno smartphone. Quindi, fondamentalmente, la mia vita d’ora in poi farà schifo. Io vivrò la mia vita attraverso questo coso, ma fa anche cose interessanti”.

Dickinson si è più volte dichiarato non interessato all’uso di smartphone e social network. Nel 2015 dichiarò: “Il mio telefono è un Nokia che non può nemmeno scattare foto ed è tenuto insieme con del nastro adesivo. Questo è il mio telefono e la gente lo guarda con orrore. Mi chiedono: ‘Perchè non hai un iPhone?’ Perchè poi si riempirebbe di merda”.