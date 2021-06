Pink Floyd, Roger Waters all’attacco: “Gilmour rivendica più di quello che gli è dovuto”

Toni per nulla morbidi e retroscena infuocati. Roger Waters, in un video pubblicato su Facebook, ha rivelato che il lungo ritardo nel rilascio della versione remixata di “Animals” è stato causato, almeno in parte, da una battaglia sulle note di copertina dell'album. Waters dice di aver accettato di pubblicare lp del 1977 rimasterizzato senza note di copertina. Ma ha anche condiviso il contenuto contestato, mentre accusava l'ex compagno di band David Gilmour di esagerare, rivendicando un ruolo nel successo della band che non sarebbe del tutto veto. "Dato che Dave Gilmour mi ha vietato di pubblicare sulla pagina Facebook dei Pink Floyd con i suoi 30.000.000 follower”, inizia il suo messaggio di Waters "sto pubblicando questo annuncio qui oggi e integralmente su rogerwaters.com".

Il post prosegue sostenendo che Gilmour "non contesta la veridicità" delle note di copertina, che pongono Waters al centro dell'ideazione del progetto, della composizione delle canzoni e del design delle copertine, ma che Gilmour "vuole che quella storia rimanga segreta”. E ancora: "Questa è una piccola parte di una campagna in corso di Gilmour e sua moglie Polly Samson per rivendicare più credito sul lavoro che Dave ha fatto nei Pink Floyd, ma è più di quanto gli sia dovuto", aggiunge Waters. "Sì, era, ed è, un bravissimo chitarrista e cantante. Ma negli ultimi 35 anni ha raccontato un sacco di storie enormi su chi ha fatto cosa nei Pink Floyd quando ero ancora al comando”. Waters ha anche rivelato di aver utilizzato i tempi di inattività imposti dalla pandemia per iniziare a lavorare sulle sue memorie, che promette riveleranno i diversi casi in cui Gilmour rivendica troppo credito.