NUOVOIMAIE, proclamata la nuova Assemblea dei Delegati

Il Consiglio di Amministrazione uscente di NUOVOIMAIE ha proclamato gli Eletti dell’Assemblea dei Delegati, composta da venti artisti rappresentanti per il settore audiovisivo e altri venti per quello musicale espressi dalle preferenze dei soci raccolte nel corso della tornata elettorale chiusasi lo scorso 24 maggio: in occasione del primo incontro della nuova Assemblea, programmato per il prossimo 23 giugno, sarà eletto il nuovo cda.