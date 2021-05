La Scala riparte fra Verdi e i Radiohead

Solita solenne presentazione della stagione della Scala, dopo la pandemia la prima che si dovrebbe svolgere più o meno normalmente. Protagonista il quartetto formato da Beppe Sala, sindaco, Dominique Meyer, sovrintendente, Riccardo Chailly, direttore musicale e Manuel Legris, direttore del Ballo. Per il balletto, Legris annuncia "La Bayadère" in versione Nureyev con la Zakharova (solo per due recite, però), una serata Dawson-Kratz-Kylián (per "Solitude Sometimes" di Kratz la musica è dei Radiohead), "Jewels" di Balanchine, "Sylvia" dello stesso Legris, lo spettacolo per la Scuola di Ballo, i due McGregor di "AfteRite" e "Les noces", Giselle della Chauviré e "Onegin" di Cranko con Roberto Bolle.

Come già anticipato, si inizia, ovviamente a Sant’Ambroeus, con il "Macbeth" di Verdi. Praticamente, i protagonisti sono gli stessi dell’ultima prima a.C., ante Covid, cioè "la Tosca" del 7 dicembre ‘19: dirige Chailly, regia di Davide Livermore (alla quarta inaugurazione di fila!), interpreti principali Anna Netrebko, Luca Salsi e Francesco Meli, più Ildar Abdrazakov come Banco, e non è poco. Chailly annuncia il "Macbeth" parigino, ovvio, con il balletto ma l’aria finale di lui della versione fiorentina. Si ripartirà il 7 dicembre dunque, e ci sarà un pizzico ri rock nella nuova stagione.