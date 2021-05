Nick Cave ha pubblicato "Letter to Cynthia" per intero online. ASCOLTA.

I fan ringraziano: Nick Cave ha pubblicato sul suo canale YouTube la versione integrale di "Letter to Cynthia". Si tratta di un brano fino a oggi disponibile solo sul 45 giri "Grief", uscito a sorpresa un mese dopo l’album "Carnage" (leggi qui la nostra recensione), insieme a un’altra canzone, "Song for Cynthia". Entrambe le tracce sono state ispirate da una domanda che un fan di nome Cynthia ha inviato a The Red Hand Files, portale dove Cave risponde alle lettere del suo pubblico.

"Ho affrontato la morte di mio padre, di mia sorella e del mio primo amore negli ultimi anni e sento di comunicare con loro, principalmente attraverso i sogni", ha scritto la fan nell'ottobre 2018. "Mi stanno aiutando". Riferendosi alla morte del figlio adolescente di Cave nel 2015, ha continuato: "Tu e Susie sentite che vostro figlio Arthur è con voi e comunica in qualche modo?". .

In una descrizione sotto il nuovo singolo, Cave ha scritto: "Nell'autunno 2018 Cynthia ha inviato questa domanda a The Red Hand Files. La mia risposta è stata la prima volta che sono stato in grado di articolare i miei sentimenti contraddittori di dolore. Lettere come quelle di Cynthia hanno aiutato a riportare me e molti altri nel mondo reale. Ho registrato "Letter to Cynthia" e "Song for Cynthia" con Warren nel novembre 2020 ai Soundtree Studios di Londra. Sono pezzi bellissimi e spero che vi piacciano.”