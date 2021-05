Achille Lauro, Fedez ed Orietta Berti pubblicano una canzone insieme

Un tridente d’attacco insolito per non dire assurdo. Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti pubblicheranno una canzone che li vede insieme protagonisti: la data dell’uscita di “Mille” è l’11 giugno. Nella foto, fra occhiali da sole e bigodini, i tre cantanti sono appoggiati a una macchina d’epoca. Lauro, proprio nell’ultima intervista con Rockol, aveva spiegato che dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Lauro” si sarebbe preso una pausa per “vivere”. Evidentemente non è così. Fedez è reduce dalla pubblicazione di un freestyle con tha Supreme che ha riscaldato i cuori dei fan di vecchia data che sognavano un ritorno alle vecchie origini.

Orietta Berti che con i due colleghi condivide la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Fedez come partecipante insieme a Francesca Michielin, Lauro come ospite, è diventata uno dei personaggi televisivi del momento per la sua spontaneità ed esuberanza. Una dote che l’ha portata a commettere anche una gaffe che ha fatto il giro del web. "Farei un pezzo con Madame, con Ermal Meta ma anche con i Naziskin", aveva detto la cantante, in gara al Festival di Sanremo 2021 con "Quando ti sei innamorato". In una delle interviste aveva confuso il nome dei Maneskin, anche loro in gara al Festival di Sanremo, con quello del movimento di skinhead di ideologia neonazista.