Morrissey in cerca di etichetta: "Il nuovo album è pronto, fate delle offerte"

Il nuovo album di Morrissey è pronto per essere spedito nei negozi. C'è già un titolo ("Bonfire of teenagers"), una copertina e la tracklist completa. Ma c'è una cosa che manca: un'etichetta disposta a pubblicarlo. Lo scorso novembre l'ex frontman degli Smiths è stato infatti scaricato dalla BMG Records e ora è alla ricerca di una nuova casa discografica interessata al progetto È lui stesso a scriverlo sul sito web ufficiale Morrissey Central: "Morrissey non ha etichette. L'album è disponibile per chi farà l'offerta più alta (o più bassa)".

"La BMG Records ha abbandonato Morrissey - aveva scritto lo scorso autunno il sito in un comunicato - dopo l'uscita del marzo 2020 di 'I am not a dog on a chain' (# 1 Scozia, # 1 Polonia, # 3 Gran Bretagna, # 3 Francia, # 10 Spagna, # 13 Germania, # 2, # 9, # 17, # 18 USA - a seconda della classifica ufficiale che si vuole seguire), la BMG ha nominato un nuovo responsabile che non vuole un altro album di Morrissey. Invece, il nuovo responsabile di BMG ha annunciato nuovi piani per la 'diversità' all'interno del roster degli artisti di BMG e tutte le uscite/ristampe di Morrissey previste da BMG sono state scartate)". L'etichetta ha spiegato di non essere stata interessata a rinnovare il contratto, che scadeva proprio con "I am not a dog on a chain", dopo "Low in High School" del 2017 e "California son" del 2019.

"È ancora importante per me fare musica a modo mio, e non voglio far parte di un'etichetta che impone in modo così specifico come dovrebbero comportarsi i loro artisti, specialmente quando la parola "talento" in particolare non viene mai menzionata", la dura replica di Moz.

In attesa di scoprire in che modo "Bonfire of teenagers" vedrà la luce, ecco la copertina e la tracklist del disco, pubblicata sul sito del cantante:

"I am Veronica"

"Rebels without applause"

"Kerouac's crack"

"Ha ha Harlem"

"I live in oblivion"

"Bonfire of teenagers"

"My funeral"

"Diana dors"

"I ex-love you"

"Sure enough, the telephone rings"

"Saint in a stained-glass window"