Gibson lancia un programma dedicato ai musicisti con dipendenze

Gibson Gives, la branca dedicata alle attività benefiche dello storico marchio di chitarre e bassi Gibson, ha lanciato un programma dedicato ai musicisti vittime di dipendenze da sostanze stupefacenti: TEMPO, acronimo che sta per Training and Empowering Musicians to Prevent Overdose (formazione e responsabilizzazione dei musicisti per la prevenzione dell'overdose), mira a formare gli artisti relativamente a pratiche mediche - come, per esempio, la somministrazione di farmaci specifici - atte a interventi salvavita in caso di sovradosaggi accidentali e non.