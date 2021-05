Sony Music, 400 milioni di dollari da gaming, fitness e social

I numerosi investimenti in ambito digitale non connessi ai canali discografici convenzionali si stanno rivelando sempre più importanti nei bilanci delle maggiori label operative sul mercato globale: in occasione di un evento online dedicato ai propri investitori Sony Music ha fatto sapere come i guadagni complessivi generati dall’utilizzo di musica nel settori di fitness (nello specifico, da piattaforme online come Peleton), gaming e social network abbia fruttato nel 2020 alla major poco meno di 400 milioni di dollari.