Anita Bartolomei con "Custodi del mondo" ha vinto lo Zecchino d'Oro

"Custodi del mondo", brano scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, cantato da Anita Bartolomei, 8 anni, di Belforte del Chienti, in provincia di Macerata, ha vinto la 63esima edizione dello Zecchino d'Oro. Al secondo posto si è piazzata "Un minuto", cantata da Angelica Zina Cottone, 9 anni, di Reggio Calabria, mentre in terza posizione è giunta "Il bambino e il mare", interpretata da Andrej Avella, 7 anni, di Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Come riporta l'ANSA, il concorso canoro è stato animato da 14 canzoni, interpretate dal vivo da 16 piccoli solisti accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. A votarle è stata una giuria di 'vip' composta, tra gli altri, da Katia Ricciarelli, Pupo, Cristina D'Avena - che partecipò allo Zecchino d'Oro del 1968 con 'Il valzer del moscerino' - e Anna Tatangelo e una composta da dieci bambini, oltre ai componenti del Piccolo Coro. Tra gli autori dei brani si segnalano anche i nomi di Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.

Anche in questa edizione il concorso canoro dedicato ai bambini si è fatto portavoce del progetto solidale 'Operazione pane', che supporta 13 mense francescane in tutta Italia. Tra le 700 famiglie aiutate lo scorso anno - ricorda il direttore dell'Antoniano, Fra Giampaolo Cavalli - una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta in seguito ai disagi economici provocati dall'emergenza Covid.