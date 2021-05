Robert Fripp e Toyah ci propongono "Paranoid" dei Black Sabbath. Video.

Dallo scorso anno, in pieno lockdown, ogni domenica che si succede sul calendario, il fondatore dei King Crimson Robert Fripp e la moglie, la cantante Toyah Willcox, si cimentano tra le mura di casa riproponendo alla loro maniera una cover, meglio se scelta tra i classici di ogni genere musicale.

Questa domenica, dopo avere eseguito, la scorsa settimana, "Rock You Like A Hurricane" degli Scorpions, è il turno di un brano che è sicuramente un classico, "Paranoid" dei Black Sabbath. Talmente tanto classico che i due lo avevano già interpretato lo scorso mese di novembre, come potete vedere più sotto.

La location è la solita, il tinello di casa Fripp. La Willcox indossa una parrucca bionda e un reggiseno tempestato di paillettes di colore oro. Sia Toyah che Robert hanno il volto sfumato con una striscia nera sugli occhi e sono, come sempre, accompagnati dal chitarrista mascherato e tatuato Sidney Jake, che indossa per l'occasione un cappello da cowboy nero.La didascalia che accompagna il video pubblicato sul canale YouTube della Willcox "Il cucina trio lo porta di nuovo all'estremo e possiamo confermare che nessuna vera piuma è stata danneggiata durante la realizzazione di questo video!".