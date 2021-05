La volta che Graham Nash pianse in studio di registrazione (a causa di Neil Young)

In una intervista concessa allo Zane Lowe Show di Apple Music, il 79enne Graham Nash ha ricordato l'esperienza musicale più "emotivamente distruttiva", che lo ha portato fino alle lacrime, avuta in studio di registrazione. L'episodio accadde quando Crosby, Stills, Nash & Young erano al lavoro sul loro leggendario album del 1970 "Deja Vu".

Nash ha ricordato quale genere di sfida fosse lavorare al fianco di Neil Young. "Una delle cose che abbiamo scoperto molto rapidamente era che persona fosse Neil. Neil Young, ovviamente, è uno splendido musicista e una delle cose che lo rende un musicista così brillante è che reagisce fisicamente alla musa della musica. (…) Quando va alla grande, lui è proprio lì, al 100%. Quando non gira alla grande, va a sinistra quando tutti gli altri vanno a destra. Così abbiamo iniziato a scoprire chi fosse Neil. (…) Non eravamo più una band come era Crosby, Stills & Nash. Ci trasformammo in qualcos'altro, e fu doloroso".



Per fare un esempio, i mix delle canzoni venivano cambiati dopo che Nash credeva che fossero stati completati.

"Facevo un mix di, diciamo, "Carry On", che amavo e che tutti avevano amato in studio quando era stata mixata. Poi tornavamo a casa, dormivamo, tornavamo il giorno dopo e il mix era stato completamente rifatto. Fare e preparare i mix a volte richiede ore e ore. Quindi, quando hai profuso tutto il tuo impegno e ottieni qualcosa che ti soddisfa per davvero, poi torni il giorno dopo ed è completamente diverso, non è una bella sensazione".

Nash ha detto che "a un certo punto, ho guardato Stephen (Stills, ndr), David (Crosby, ndr) e Neil e ho detto, 'Guardate, stiamo mandando tutto all'aria. Stiamo solo mandando tutto all'aria.' E ho iniziato a piangere. E' stata l'unica volta in cui ho pianto mentre facevo musica. Quel periodo per me è stato emotivamente angosciante, perché volevo finire le canzoni. Volete fare tutte queste canzoni e fare un grande album? Io ci sono... e non smetterò finché non sarà finito, ma è stato emotivamente distruttivo."



Graham Nash aveva già dichiarato altre volte di avere avuto più di un dubbio quando nacque l'idea di portare Neil Young all'interno della band.

In questa intervista ha spiegato che era preoccupato perché Young e Stills avevano già litigato furiosamente quando militavano insieme nei Buffalo Springfield. "Noi abbiamo avuto un altro problema, io non avevo mai incontrato Neil. Così dissi ai ragazzi, ‘Sentite, prima di invitare Neil a unirsi alla band, lo devo incontrare. (…) Non so se può essere un mio amico. So che è fantastico, ma. lo devo incontrare prima di poterlo invitare a cuore aperto in questa band.'”.



Ricorda Nash che i due fecero colazione insieme in Bleecker Street a New York: "Dopo quella colazione, gli avrei consegnato il mondo. Era divertente. Era autoironico. Era molto sicuro di sé. Alla fine della colazione, chiesi, 'Neil, dimmi una ragione per cui dovremmo invitarti in questa band?' Lui mi guardò e rispose, 'Hai mai sentito me e Stephen suonare la chitarra insieme?'. Gli dissi, 'Sì'. Allora lui, 'È per questo che mi volete in questa band'. E aveva ragione".