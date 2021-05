Il musical con le canzoni di Britney Spears parla di femminismo

Le canzoni di Britney Spears hanno ispirato un musical che debutterà a novembre negli Stati Uniti. Il progetto era stato annunciato già nel 2019, ma era rimasto in un cassetto poiché la pandemia ne ha rimandato più volte la messa in scena. Ora la prima di "Once upon a one more time", questo il titolo dello show, che cita una delle più grandi hit della popstar statunitense, "...Baby one more time", ha finalmente una data.

Il musical sarà portato sul palco per la prima volta di fronte al pubblico il 29 novembre allo Shakespeare Theatre Company di Washington, D.C.. Le repliche andranno avanti fino al 2 gennaio 2022. La sceneggiatura è di Jon Hartmere e il musical vedrà la rivisitazione di oltre 20 brani del repertorio di Britney Spears: tra gli altri, "Oops I did it again", "Lucky", "Circus" e "Toxic". La trama ha a che fare con il femminismo: "La storia ruota intorno a un club del libro formato da Cenerentola, Biancaneve e Ariel e alla rottura causata quando la fata madrina consiglia loro di leggere un libro intitolato 'The feminist mystique', facendogli aprire gli occhi su un mondo lontano da abiti fatti da uccelli e bacio del vero amore".

Il caso di Britney Spears, i cui affari vengono gestiti da più di dieci anni dal padre, dopo la decisione dei giudici di affidare a lui la tutela degli interessi della cantante per i problemi di salute mentale della cantante (ricoverata anche in cliniche psichiatriche), è tornato di pubblico interesse grazie al documentario "Framing Britney Spears". La popstar ha chiesto lo scorso anno ai giudici di rimuovere il padre dal ruolo di tutore, ma il tribunale ha rifiutato la sua richiesta.