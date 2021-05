Ed Sheeran si prepara a tornare: "Ora suono con una band". L'album entro la fine del 2021

Ed Sheeran scalda i motori e si prepara a tornare ufficialmente sulle scene, dopo il singolo "Afterglow" (pubblicato a dicembre) e l'inedito suonato a marzo durante la cerimonia per ricordare il discografico australiano Michael Gudinski, di cui era amico. Il rosso cantautore britannico sarà protagonista dell'edizione 2021 di Big Weekend, festival organizzato da BBC Radio1 che quest'anno si svolgerà in formato digitale. La voce di "Thinking out loud" ha registrato un concerto all'interno dello Snape Maltings, un capannone sulle rive del fiume Alde, nel Suffolk, con una novità: stavolta non si è presentato sul palco da solo, pronto a intrattenere il pubblico con pedaliere e loop station, come fatto nelle tournée di questi anni, ma con una band completa.

Ed Sheeran si è raccontato poi in un'intervista ai microfoni della radio, offrendo alcune anticipazioni sul nuovo album, in uscita entro la fine del 2021:

"Sto suonando con una band per la prima volta e lo vedo come raggiungere un altro step. Ho suonato con gruppi in passato, ma solo per esibizioni in tv. con la pedaliera e la loop station ci sono andato avanti per quindici anni, volevo provare qualcosa di diverso. Il nuovo album sarà una fusione dei precedenti".

Il primo singolo ufficiale sarebbe dovuto uscire in questo periodo, ma la pubblicazione è stata rinviata a causa di ritardi legati alla produzione del video:

"È qualcosa di veramente diverso. Davvero diverso. ogni volta che pubblico il primo singolo di un disco sono nervoso perché non so come andrà. E mi piace quella sensazione. Mi piace far uscire qualcosa e dire tra me e me: 'Chissà cosa ne penseranno le persone'".

Nel 2018, tra un concerto e l'altro, Ed Sheeran ha anche trovato il tempo di partecipare alle riprese di "Yesterday", interpretando sé stesso. Ora, a proposito di quell'esperienza, il cantautore ha detto:

"La verità? Ero la terza scelta. Prima chiesero a Chris Martin e lui disse no. Poi chiesero a Harry Styles e anche lui disse no. Poi chiesero a me. È la verità".

Il cantautore, che lo scorso autunno è diventato papà, ha annunciato all'inizio del mese una partnership con l'Ipswich Town, la sua squadra del cuore, che milita nella League One.