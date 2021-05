Vasco Rossi: "Ascolto heavy metal quando voglio rilassarmi"

Vasco Rossi non si concede spessissimo, eppure negli ultimi giorni ha concesso due interviste a due diverse testate. In una, quella a La Repubblica, si congratulava con i Maneskin per la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, ammettendo di aver rivisto in Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio "quel senso di ribellione, la voglia di andare contro la società omologata" che provava lui ("finalmente in Europa non è andato in onda il solito stereotipo dell'italiano con la fisarmonica, il mandolino o il carretto tirato dal somaro"). In un'altra, pubblicata sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, il 69enne rocker di Zocca torna a raccontarsi, parlando della sua storia e del suo presente. Partendo dai quarant'anni di "Siamo solo noi":

"Ho dato credibilità al rock 'in italiano', e di questo vado orgoglioso. La mia svolta rock è iniziata con 'Colpa d'Alfredo', il mio terzo album. Lì è evidente la mia mutazione da cantautore rock a rockstar. Con l'album successivo, 'Siamo solo noi', il cambiamento è definitivo. Nelle canzoni ci metto rabbia e ironia, la musica diventa la colonna sonora perfetta per le parole, che uso come la mia arma segreta. Poche, ma quelle giuste e significative, evocative".

Rossi ha parlato poi del suo rapporto con il pubblico:

"La mia gente. Il mio popolo, il popolo del rock, l'entusiasmo, la condivisione, la rabbia e la commozione di centinaia di migliaia di individui che contemporaneamente si riconoscono e si sfogano come un effetto catartico. È il potere 'terapeutico' di un concerto, torni a casa con gli occhi che brillano di felicità e ti senti appagato e libero. Ahimè, la pandemia ci ha distrutti tutti, per il secondo anno siamo stati costretti a riprogrammare le date dei miei concerti, dal 2020 al 2021 e adesso al 2022. È chiaro che è stata, ed è, dura: mi manca l'adrenalina da palco, quell'adrenalina da concerto che mi mantiene vivo, che mi dà una motivazione di esistere. Dobbiamo tenere duro per arrivare vivi, sani e lucidi al 2022".

"Quando vuoi rilassarti cosa ascolti?". E Vasco risponde:

"Rock, heavy metal. Ma ascolto anche la radio e ultimamente ho notato un sacco di belle canzoni di Sanremo. Sono le migliori in circolazione, Amadeus ha fatto un buon lavoro".

Quella pubblicata questa settimana dalla rivista è solo una parte di un'intervista più ampia e retrospettiva sulla carriera del rocker che sarà contenuta in uno speciale di 52 pagine tutto dedicato a lui realizzato da TV Sorrisi e Canzoni, in edicola la prossima settimana.