Rolling Stones: in streaming un nuovo Ep, ma solo per un mese

Cinque canzoni, per un totale di 24 minuti di musica. Nell'ordine: "Sympathy for the devil", "Wild horses", "You got me rocking", "Happy" e "Rough justice", tratte da "A bigger bang: live on Copacabana beach", l'album dal vivo che Mick Jagger e soci spediranno nei negozi - e sulle piattaforme - il prossimo 9 luglio, contenente le registrazioni audio e video (remixate, rieditate e rimasterizzate) del concerto gratuito che tennero nel febbraio del 2006 sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro.

C'è un nuovo Ep dei Rolling Stones in streaming, ma a tempo determinato: resterà online per poco più di un mese, fino al 9 luglio, giorno dell'uscita del disco dal vivo, come spiegato dalla band sui suoi canali social ufficiali. Il mini-disco è un'anticipazione dell'album di prossima pubblicazione.

"Sympathy for the devil", "Wild horses", "You got me rocking" e "Happy" sono tratte proprio dal concerto di Copacabana, mentre la versione di "Rough justice" è tratta dallo show tenuto dalla leggendaria rock band nel novembre del 2005 a Salt Lake City, nello Utah (la registrazione video del concerto sarà inclusa nell'edizione deluxe di "A bigger bang: live on Copacabana beach").

Il concerto di Copacabana fu tra le varie attività con le quali gli Stones fecero ascoltare dal vivo il loro ventiduesimo album in studio, intitolato proprio "A bigger bang", uscito nel settembre del 2005. Rimane ad oggi l'ultimo dei Rolling Stones ad essere composto da soli brani inediti.