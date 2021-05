Classifiche, tutte le novità della settimana del 28 maggio: i Maneskin conquistano il Regno Unito

Il rock dei Maneskin conquista l'Europa, grazie alla vittoria della band romana all'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni". Il dato più interessante è quello relativo al piazzamento della loro canzone nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, stilata e pubblicata dalla Official Charts Company: "'Zitti e buoni' è la prima canzone in italiano a conquistare la classifica ufficiale del Regno Unito negli ultimi trent'anni: siamo al 17esimo posto. Non ci sono parole per descrivere la felicià che proviamo, siamo onorati", scrivono loro sui social (ma, come riportato da Rockol, ci sono precedenti più recenti, vedi Bocelli e la sua "Con te partirò"). Intanto "Teatro d'ira - Vol. 1", l'ultimo album, uscito a marzo, sempre nel Regno Unito entra in classifica al 71esimo posto. E in Italia risale dalla decima alla quinta posizione della classifica Fimi. Al primo posto stabilissimo Sangiovanni, rivelazione dell'ultima edizione di "Amici".