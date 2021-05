I Rolling Stones pubblicano i nuovi lyric video di "Jumpin’ Jack Flash" e "Child of the Moon”

Pochi giorni dopo il 53esimo anniversario dell’uscita del singolo "Jumpin’ Jack Flash” dei Rolling Stones (qui la storia), originariamente uscito nel Regno Unito il 24 maggio 1968, Mick Jagger e soci hanno pubblicato i nuovi lyric video della loro nota canzone e del suo lato b.

Da oggi, 28 maggio, su YouTube sono disponibili le clip animate che accompagnano le nuove versioni rimasterizzate da Bob Ludwig del brano del 1968, scritto mentre la band britannica stava lavorando all’album “Beggars Banquet” ma non incluso nel disco, e di "Child of the Moon”. Oltre a condividere i due nuovi video con i testi, diretti da Tom Readdy e Lucy Dawkins, gli Stones hanno ripubblicato come singolo sulle piattaforme digitali "Jumpin’ Jack Flash” e il suo lato b.

In una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone” i due artisti dello studio di design londinese Yes Please Productions, che hanno diretto le clip, hanno fatto sapere che per il lyric video di "Jumpin’ Jack Flash” volevano “creare un video che in qualche modo corrispondesse alla spavalderia e all’entusiasmo del brano”. Hanno aggiunto: “Con quel riff di chitarra e l'eccezionale voce di Jagger abbiamo deciso di creare animazioni che colpissero ed enfatizzassero il ritmo, ogni parte di chitarra e ogni parola cantata. La semplicità della palette cromati, insieme a elementi grezzi disegnati a mano, si uniscono per creare un video energico per accompagnare la scarica di adrenalina che è 'Jumpin' Jack Flash’”.

Ecco, invece, il nuovo video di “Child of the Moon”: