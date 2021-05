Claudio Baglioni presenta lo spettacolo in streaming “In questa storia che è la mia”: video

“Vedere un teatro come il Teatro dell’Opera di Roma - dove io mi sono esibito in occasioni precedenti - vuoto, senza pubblico e non funzionante mi ha fatto venire in mente che questo stato di necessità poteva essere anche rivoltato in uno sviluppo virtuale. Quindi di necessità fare virtù”, racconta nel video riportato di seguito Claudio Baglioni, che spiega anche com’è nata l’idea di trasformare il suo ultimo album di inediti, “In questa storia che è la mia”, in un’opera totale che mischia musica, teatro, danza e cinema.

Lo spettacolo, intitolato “In questa storia che è la mia” e incentrato sulle canzoni dell'omonimo disco uscito lo scorso autunno, è stato registrato dal cantautore all'inizio dell'anno al Teatro dell'Opera di Roma, a porte chiuse, con 188 tra orchestrali, musicisti e ballerini e la partecipazione di Pierfancesco Favino e l'étoile Eleonora Abbagnato. Lo show, lungo un'ora e mezza, sarà fruibile proprio a partire dal 2 giugno dalle ore 21 sulla piattaforma ItsArt, per sei mesi (12,90 euro il prezzo del biglietto, ma chi aveva acquistato i tagliandi per i concerti della serie "Dodici note" avrà diritto ad uno sconto). Nella realizzazione del progetto Baglioni è stato affiancato da Giuliano Peparini, coreografo, già dietro le esibizioni del serale di "Amici" di Maria De Filippi negli ultimi anni.

Come raccontato ieri durante una conferenza stampa, la piattaforma streaming, dedicata alle produzioni italiane, partirà il prossimo 31 maggio e in futuro potrebbe ospitare una serie di eventi con protagonisti i big della scuderia di Ferdinando Salzano, Friends&Partners (da Laura Pausini a De Gregori, passando per Zucchero, Gianna Nannini, Il Volo, Elisa, Alessandra Amoroso e Emma, che il 6 giugno festeggerà i dieci anni di carriera all'Arena di Verona - sono solo alcuni degli artisti dell'agenzia).