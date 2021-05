Concerti, Kings of Convenience: si aggiungono due date

E' stato pubblicato "Fever", il secondo singolo dei Kings of Convenience tratto dall'album "Peace or Love" in uscita il prossimo 18 giugno.

Parlando di “Fever” Erlend Oye ha detto che è stata la canzone dell’album scritta più velocemente, nata da una semplice ispirazione. La registrazione e l’arrangiamento però sono stati due processi abbastanza lunghi, culminati con l’aggiunta da parte di Eirik Glambeck BoE del piano nella parte finale durante gli ultimi giorni di registrazione, nel febbraio 2020.

Al calendario riservato al pubblico italiano annunciato in precedenza si aggiungono altri due concerti a Bologna e a Milano.

Calendario:

26/10 ore 21 Catania Teatro Metropolitan

29/10 ore 21.15 Bologna Teatro Manzoni

30/10 ore 21.15 Bologna Teatro Manzoni

01/11 ore 13 Milano Teatro degli Arcimboldi

01/11 ore 21 Milano Teatro degli Arcimboldi

Per info biglietti cliccate qui.