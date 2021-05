Bugo attacca Selvaggia Lucarellli per la richiesta danni a Morgan

Nella giornata di ieri, come abbiamo riportato, Morgan ha commentato, in un'intervista rilasciata alla agenzia di stampa Adnkronos, la notizia secondo cui Bugo gli avrebbe chiesto 240 mila euro come risarcimento per i danni subiti dall'esclusione dal festival di Sanremo 2020, per aver cambiato il testo di "Sincero", la canzone con cui i due erano in gara (scritta da Bugo con Andrea Bonomo e Simone Bertolotti) e per aver condiviso sui social il brano modificato.

Il cantautore monzese ha rigettato ogni accusa e ha rilanciato dicendo: "Bugo mi denuncia e vuole soldi per quanto è accaduto a Sanremo? Da me ha già avuto tutto, successo e guadagni. L'unico che ha beneficiato di quanto è accaduto a Sanremo è stato lui che ha venduto un sacco di dischi con una canzone che ho lanciato io ed è diventato famoso. Io non ho preso un soldo".

Nella giornata di oggi, in cui ha pubblicato la clip della sua "Come mi pare", tocca a Bugo il diritto di replica e lo affida al suo account Twitter con tre messaggi in sequenza. Nel primo, accusa chi ha alimentato la polemica pubblicando notizie non vere proprio nel giorno del lancio del nuovo video recandogli così un danno di immagine.

Ieri come saprete qualcuno ha cercato di rovinarmi la festa dell'uscita del videoclip pubblicando notizie non vere, sommarie e distorte che hanno fatto il giro di tutti i giornali. Mettermi in cattiva luce recandomi di fatto un grave danno di immagine. Pazzesco, ma io resisto. — Bugo (@BugattiCristian) May 28, 2021

Nel secondo, tiene a precisare i termini della vertenza avviata nei confronti di Morgan e accusa Selvaggia Lucarelli (che sostiene la tesi sopra enunciata di Morgan, ovvero che, a ben vedere, sarebbe Bugo a dovergli del denaro) di cattivo giornalismo.

Ci sono almeno 2 cose inveritiere: la vertenza non riguarda l’eliminazione da Sanremo e l’azione è stata avviata da tutti gli editori e autori. La Lucarelli prima di rilanciare notizie (con tono compiaciuto di chi la sa lunga) dovrebbe informarsi e imparare l’abc del giornalismo. — Bugo (@BugattiCristian) May 28, 2021

Nel terzo, si scusa con i propri follower che si devono sorbire i vari passi di questa stucchevole querelle piuttosto che parlare di musica.

Mi spiace che anche voi siate indirettamente coinvolti in queste inutili questioni di cui farei volentieri a meno di parlare. Ma devo pur difendermi. Andiamo avanti adesso e pensiamo a tutto quello che riguarda noi, e cioè la musica! — Bugo (@BugattiCristian) May 28, 2021

Ma Bugo non è il solo che, a mezzo social network, ha fatto sentire la sua voce, infatti anche Morgan ha tenuto a pubblicare un messaggio nel quale denuncia l'assurdità di artisti che denunciano altri artisti e porta ad esempio il musicista di Trecate e la sua ex Angelica Schiatti, per tutte altre questioni.

Insomma la parola fine su questa vicenda che si trascina da oltre un anno non è ancora stata scritta.