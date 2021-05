Brad Wilk è andato sotto i ferri

Brad Wilk, il batterista dei Rage Against the Machine – composti oltre che da Wilk, da Tom Morello, Zack de la Rocha e Tim Commerford - si è sottoposto a un intervento chirurgico per riparare un menisco lacerato. Lo ha annunciato lo stesso Wilk con un messaggio pubblicato sul suo account Instagram. "Oggi operazione al ginocchio al menisco lacerata. Ho un sacco di note dure su questo ginocchio".

Secondo eMedicineHealth, la maggior parte dei pazienti sottoposti all'intervento chirurgico al menisco può camminare senza ginocchiera e stampelle nello spazio di due o tre mesi.Nell'ultimo anno e mezzo, Brad Wilk si è preparato per il tour di reunion della band di Tom Morello, che manca dal 2011, ora riprogrammato per il 2022. In origine il tour di reunion del quartetto statunitense era previsto avesse inizio nel marzo 2020, poi è stata posticipata al 2021. Ora la data di inizio del 'Public Service Announcement' tour, a supporto del quale ci saranno i Run the Jewels, è stabilita nel 31 marzo 2022 a El Paso, in Texas.