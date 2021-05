Live promoting: Levante passa a Vivo Concerti

Il tour “Dall’alba al tramonto dal vivo” annunciato nella mattina di oggi, venerdì 28 maggio, segna il passaggio di Levante - per quanto riguarda la gestione delle attività concertistiche - dalla OTR Live a Vivo Concerti, agenzia guidata da Clemente Zard controllata dal gruppo tedesco CTS Eventim. La cantante siciliana aveva pubblicamente dichiarato di non voler assecondare la linea della sua ormai ex agenzia all’inizio dello scorso giugno, quando - nonostante la spinta aperturista impressa dal titolare della società di booking Francesco Barbaro alle agende dei suoi artisti - annunciò di non voler esibirsi in eventi pubblici dal vivo a emergenza sanitaria in corso.