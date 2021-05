Queen, in arrivo una nuova edizione di "Greatest Hits" (anche in cassetta)

La raccolta "Greatest Hits" dei Queen pubblicata nel novembre 1981 verrà ripubblicata il prossimo 2 luglio per celebrare i cinquant'anni di attività della band britannica e i quarant'anni trascorsi dall'uscita del disco. Il disco uscirà in due nuove versioni: una in cassetta, disponibile in cinque colori diversi, e una in CD con una confezione esclusiva.



"Greatest Hits" è l'unica raccolta ad avere venduto oltre sei milioni di copie in Gran Bretagna e, ad oggi, ha superato le 25 milioni di copie in tutto il mondo. Il disco ha trascorso 942 settimane nella classifica di vendita degli album del Regno Unito ed è il più venduto in assoluto dei Queen.

Circa tre settimane fa, il batterista della band Roger Taylor ha rivelato che in un prossimo futuro potrebbe essere pubblicata della nuova musica del gruppo insieme ad Adam Lambert, il cantante che li accompagna in tour. "Abbiamo registrato una canzone che in realtà non abbiamo finito. È molto buona... non ricordo come si chiama. Penso che si stia ancora discutendo su come chiamarla".Chiestogli se gli piacerebbe fare un nuovo album dei Queen, Roger ha risposto: "Sarebbe bello fare delle cose. Non lo escluderei. Adam ha detto, 'Ogni volta che volete che canti qualcosa...' Se gli altri due decidono 'Facciamo qualcosa', io ci sarò."