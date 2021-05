Melpignano, al via il 30 giugno il Climate Space Film & Music Festival

Avrà luogo tra i prossimi 30 giugno e 4 luglio a Melpignano, in provincia di Lecce, la prima edizione del Climate Space Film & Music Festival, rassegna artistica - la cui edizione zero si tenne a Milano nel 2019 - incentrata su ambiente e cambiamenti climatici nata da un’idea del compositore Ludovico Einaudi che avrà per protagonisti musicisti, scienziati, filmaker, innovatori, ingegneri e imprenditori.