Tunecore e Believe, accordo con YouTube per Shorts

Believe e la sua controllata Tunecore hanno stretto un accordo con YouTube per mettere a disposizione di Shorts - il nuovo tool sviluppato dalla società californiana per lanciarsi nel mercato dei video brevi - il proprio catalogo musicale: gli utenti della funzionalità potranno associare alla clip in upload un brano tra quelli messi a disposizione dal distributore con sede a New York. Una volta pubblicato, il video UGC includerà dei collegamenti alla versione integrale del brano, al video ufficiale dello stesso e le informazioni relative all’interprete.