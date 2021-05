Noel Gallagher: "Sono un inetto in tutto, a parte fumare erba e parlare del Manchester City"

E' divertente e piacevole ascoltare Noel Gallagher quando parla, poiché regala sempre qualche perla di saggezza o, alla peggio, lancia qualche brutto apprezzamento nei confronti del fratello Liam. Ospite nello show di Sky Arts 'The Live Revival' l'ex chitarrista degli Oasis ha dichiarato di essere un completo inetto e di non possedere alcun talento.

O meglio, si sente di eccellere in un paio di cose, che non hanno assolutamente nulla a che fare con la musica: "Ancora oggi, sono fottutamente incompetente riguardo qualsiasi questione tecnica. Non so guidare, non so nuotare. Sono una merda nella maggior parte delle cose, a parte fumare erba e parlare del Manchester City".

Ricordando i primi tempi degli Oasis ha dichiarato che lui e i suoi compagni di band, compreso il fratello Liam, salivano sempre sul palco con il timore che qualcosa potesse andare storto perché riuscivano a malapena a cambiare una corda della chitarra. "Cosa succede se gli si spezza una corda del basso, sarebbe fottuto!".

Durante 'The Live Revival' - mini-serie televisiva inglese che pone il suo focus sulle grosse problematiche che si trovano ad affrontare i piccoli locali in cui si fa musica in Gran Bretagna che corrono il rischio molto alto di chiudere l'attività a causa delle misure imposte dal lockdown per arginare la pandemia - Noel Gallagher ha criticato aspramente il governo britannico per avere abbandonato il business della musica in questo periodo lungo oltre un anno in cui lui e altre migliaia di artisti non hanno potuto esibirsi.

"Non c'è stato alcun segno che qualcuno abbia detto qualcosa sul fottuto mondo della musica. Si parla solo del fottuto sport o di uscire nei parchi. E la fottuta musica? La musica ha una massima importanza: la gente la vive e la respira".