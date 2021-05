Oggi a Piacenza la manifestazione nazionale delle orchestre da ballo

E’ in programma per le 18,30 di oggi, venerdì 28 maggio, in piazza Cavalli, a Piacenza, la manifestazione nazionale delle orchestre da ballo: l’iniziativa, coordinata da Unione Obis - Orchestre Spettacolo Italiane, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione degli addetti del settore, la cui condizione - a causa dell’assenza di indicazione, da parte delle autorità, per la progressiva riapertura dei locali da ballo - rischia di restare critica nonostante il sensibile miglioramente del quadro epidemiologico.