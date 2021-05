Concerti, Venerus: annunciate nuove date del tour estivo 2021

Il tour estivo di Venerus a supporto dell'album “Magica Musica” (leggi qui la recensione), pubblicato nel febbraio scorso, prende sempre maggiore forma. A distanza di una settimana dall'annuncio del tour, vengono ora aggiunte nuove date.

A seguire il calendario aggiornato comprensivi dei nuovi live di Venerus che del tour estivo dice: “Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica. È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate."

4 luglio 2021 - Ferrara Sotto le Stelle - Ferrara

10 luglio 2021 - Cavea Auditorium Parco Della Musica - Roma

13 luglio 2021 - Pistoia Blues - Storytellers - Pistoia

20 luglio 2021 - Moonland - Sarzana (SP)

23 luglio 2021 - SEI Festival - Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 - Locus Festival Preview - Minervino Murge (BAT)

25 luglio 2021 - Meeting del Mare - Marina di Camerota (SA)

29.07.2021 Milano, M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI @ Castello Sforzesco, Milano

1 agosto 2021 - Ortigia Sound System - Siracusa

13 agosto 2021 - Color Fest - Maida (CZ)

25 agosto 2021 - NoSound Urban Fest - Servigliano (FM)

27 agosto 2021 - Anfiteatro del Venda - Galzignano Terme (PD)

3 settembre 2021 - Spazio Polaresco - Bergamo

8 settembre 2021 - Live Rock Festival - Acquaviva (SI)

12 settembre 2021 - Arena Puccini - Bologna

I posti attualmente disponibili per il concerto al Castello Sforzesco di Milano sono esauriti. Dice Italy confida nell'allentamento delle misure di contenimento del contagio e dunque in una nuova allocazione di biglietti per la data. Il consiglio è quello di mettersi in lista su @diceitaly: qualora dovessero riaprire la vendita sarete così i primi a saperlo.

Per tutte le info e per i biglietti clicca qui.