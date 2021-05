Startup Musicali: Flymachine, un nuovo ingresso nel live streaming

La missione di Flymachine è di quelle ambiziose: offrire allo spettatore un’esperienza di spettacolo affine a una seduta in prima fila e, nel contempo, una serie di opzioni interattive per muoversi tra varie “stanze” e aprirsi a incontri casuali e momenti di condivisione con volti noti e sconosciuti. La versione digitale dell’esperienza fisica e analogica che si fa andando ad un concerto passa per una riproduzione sofisticata del senso di comunità che è al centro degli spettacoli dal vivo.