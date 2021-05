Negozi di dischi, in arrivo dal governo 2,5 milioni in ristori

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato oggi l’erogazione di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 in sostegni da destinare ai negozi di dischi: “Gli esercizi commerciali che vendono dischi appartengono al mondo della cultura e, come tali, è doveroso aiutarli e sostenerli nella momento della ripartenza”, ha fatto sapere per mezzo di una nota il titolare del MiC.