Cosa contestava Kurt Cobain ai Pearl Jam

Sulla storia della presunta rivalità tra i Nirvana e i Pearl Jam, tra le band simbolo del rock Anni '90, tanto è stato scritto e tanto continuerà ad essere scritto. "Cercai più volte di parlare con Kurt. Lui abbassava la testa e se ne andava. Sono sicuro che una buona parte di quella storia nacque dalle continue domande che facevano loro su di noi. A noi chiedevano in continuazione di loro, e la cosa era scocciante", ebbe a dire Jeff Ament, bassista della band capitanata da Eddie Vedder, a proposito della faida. Ma come nacque tutto? Leggete cosa diceva la voce di "Smells like teen spirit" nel 1992 in un'intervista concessa al magazine Flipside Kurt Cobain sui Pearl Jam, che avevano esordito l'anno precedente con "Ten" (mentre i Nirvana avevano all'attivo già due album, "Bleach" e "Nevermind"):

"I Pearl Jam? Non si possono davvero definire 'macho', non è il genere di cose che mi piace".

Le dichiarazioni non lasciarono indifferenti Eddie Vedder e soci. Ma un anno dopo il frontman dei Nirvana chiarì il suo punto di vista in un'intervista concessa stavolta a Rolling Stone, dando la colpa di quelle dichiarazioni al giornalista, accusato di aver interpretato male le sue osservazioni: