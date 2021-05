Salmo, spostati al 2022 i concerti negli stadi: ecco le nuove date

Attraverso un post pubblicato sui social, Salmo ha annunciato le date del 2022 in cui recupererà i concerti negli stadi di Milano e Bibione (VE), inizialmente in programma per il 2020 e già posticipati al 2021.

Il rapper sardo si esibirà sul palco dello Stadio Comunale di Bibione (VE) il 3 luglio 2022 e andrà in scena presso il milanese Stadio San Siro il 6 luglio 2022. Come fatto sapere attraverso un comunicato stampa, “i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, maggiori informazioni sul sito www.vivoconcerti.com”.

Lo scorso mese di aprile, comunicando lo slittamento dei due concerti di Salmo al prossimo anno, l’organizzatore degli spettacoli Vivo Concerti aveva annunciato l’impossibilità di tenere gli show dell’artista negli Stadi nel 2021, per cause di forza maggiore, e assicura che il nuovo calendario verrà divulgato quanto prima.