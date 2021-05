Claudio Baglioni sbarca su ItsArt: "Ma mi manca la tv". Salzano (F&P): "In arrivo altri spettacoli"

Un'opera totale che mischia musica, teatro, danza e cinema: Claudio Baglioni sbarcherà il 2 giugno su ItsArt, "la Netflix della cultura italiana", così come il Ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha soprannominato la piattaforma streaming dedicata alle produzioni italiane che partirà il prossimo 31 maggio. E lo fa con "In questa storia che è la mia", spettacolo - incentrato sulle canzoni dell'omonimo album uscito lo scorso autunno - registrato dal cantautore all'inizio dell'anno al Teatro dell'Opera di Roma, a porte chiuse, con 188 tra orchestrali, musicisti e ballerini e la partecipazione di Pierfancesco Favino e l'étoile Eleonora Abbagnato.

Prodotto da Friends&Partners (che cura le attività dal vivo della voce di "Questo piccolo grande amore") e Fenix Entertainment, lo show potrebbe essere solo il primo di una serie di eventi in streaming trasmessi dalla piattaforma con protagonisti i big della scuderia di Ferdinando Salzano (da Laura Pausini a De Gregori, passando per Zucchero, Gianna Nannini, Il Volo, Elisa, Alessandra Amoroso e Emma, che il 6 giugno festeggerà i dieci anni di carriera all'Arena di Verona - sono solo alcuni degli artisti dell'agenzia): "La piattaforma parte con questo prodotto. Poi sì, ci saranno altri spettacoli. Mi piace pensare che questo sia proprio l'apripista della collaborazione".

"Pensare al teatro vuoto mi ha spinto a mettere su in quattro giorni questo show, con l'ambizione di far dialogare tra loro varie arti", spiega il cantautore romano, che ha appena compiuto 70 anni. Lo show, lungo un'ora e mezza, sarà fruibile proprio a partire dal 2 giugno (ore 21), per sei mesi (12,90 euro il prezzo del biglietto, ma chi aveva acquistato i tagliandi per i concerti della serie "Dodici note" avrà diritto ad uno sconto). E sempre quel giorno Baglioni sarà insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Grande Ufficiale: "Una soddisfazione. Unico rammarico è aver fatto vent'anni da Commendadore al merito, mi appesantiva un po'", sorride il cantautore.

Che, tra il serio e il faceto, si candida per fare insieme a Giuliano Peparini - coreografo, già dietro le esibizioni del serale di "Amici" di Maria De Filippi negli ultimi anni, che lo ha affiancato nella realizzazione del concerto al Teatro dell'Opera, con la regia di Luigi Antonini e la fotografia di Ivan Pierri - il direttore artistico dell'Eurovision Song Contest 2022 (figura che però non esiste, perché a differenza di Sanremo, dov'è il direttore a scegliere i brani in gara, all'Eurovision sono i paesi che partecipano a scegliere i rispettivi cantanti e canzoni in gara), che si svolgerà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam: "Non penso a condurlo, anche perché ho visto che i conduttori non fanno granché.

Però la direzione artistica perché no? Sono sempre stato smanioso di concerti e di musica dal vivo, sono passato dai localetti agli stadi. Ci sono stati anni in cui l'Eurofestival, io lo chiamo così, veniva poco considerato, qui in Italia". E sull'esperienza a Sanremo: "Ringrazio Amadeus per aver riconosciuto il lavoro fatto da me prima di lui. Abbiamo cambiato il flusso del Festival portando gruppi, generi e tendenze che spesso il Festival non ospitava oppure ospitava con notevole ritardo. Non mi piace parlare di svecchiamento, però: l'abbiamo semplicemente messo al passo coi tempi".

Non è escluso che lo show registrato al Teatro dell'Opera possa arrivare, una volta scaduto il termine dei sei mesi di esclusiva su ItsArt, in tv: "Io avrei voglia di tornare a fare qualcosa in tv, perché ormai mi ci sono affezionato, ci ho preso gusto, dopo che per anni non sono andato lì neppure a promuovere i miei dischi", commenta Baglioni. E Salzano lascia intendere di essere al lavoro anche per permettere al film-concerto di essere proiettato al cinema, con presentazioni nell'ambito di prestigiose rassegne (a partire da Venezia).